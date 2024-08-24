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Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti... Galip Mendi kimdir?

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti... Galip Mendi kimdir?
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Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Emekli Orgeneral Mendi'nin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Galip Mendi kimdir?

Ankara'da 1951 yılında doğan Mendi, 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Mendi, 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürüttü. Galip Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı.

2007 sonrası korgeneral olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordusu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerini yürüten Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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