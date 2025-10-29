  1. Ekonomim
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına söylediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

