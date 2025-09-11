Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi adliyeye sevk edildi
"Rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.
Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Sözen kardeşler, adliyeye sevk edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.