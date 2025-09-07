Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında adı geçen Manavgat Belediyesi eski Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı. Sözen hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmada Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

Başkan yardımcısının makam odasında para bulundu

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in makam odasında yapılan aramada, baklava kutusu içerisine gizlenmiş 110 bin Euro nakit para bulundu. Tüter’in bu parayı rüşvet olarak aldığı ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

Tutuklamalar devam etti

7 Temmuz tarihinde savcılık tarafından hâkimliğe sevk edilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve arasında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 25 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi.

Tüter rüşveti kabul etti, belediye ile ilgisi olmadığını iddia etti

Sabah gazetesinin haberine göre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, rüşvet aldığını kabul etti. Tüter, ifadesinde rüşveti kendi oteline yapılması planlanan lojman inşaatı için iş almak isteyen müteahhit Cengiz Coşar’dan aldığını ve bu paranın belediye ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.