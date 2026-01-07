Eski manken Deniz Akkaya hapse girecek

Sunucu Seda Akgül’e yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında koruma kararı bulunan Deniz Akkaya ile ilgili verilen 3 günlük zorlama hapis cezası kesinleşti.

Edinilen bilgilere göre, Seda Akgül’ün başvurusu üzerine mahkeme tarafından verilen koruma kararına rağmen Akkaya’nın paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Söz konusu paylaşımların hakaret, aşağılama ve kişilik haklarını ihlal niteliği taşıdığı değerlendirilerek dosya yargıya taşındı.

Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, koruma kararının ihlal edildiğine hükmederek Deniz Akkaya hakkında 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına karar verdi. Kararın itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleştiği öğrenildi.

Akkaya'nın itirazı reddedildi

Bunun üzerine Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı iddiasıyla zorlama hapis kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın itirazını reddetti.

Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği itiraza ret kararı ardından Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kesinleşti. Akkaya, koruma kararını ihlal etmesi nedeniyle 3 gün zorlama hapis yatacak.

4 ay 27 gün hapis cezası almıştı

Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.

Deniz Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hâkimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle de yargılanmıştı. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.