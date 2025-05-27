Eski manken Deniz Akkaya'ya hapis cezası verildi!

Eski manken Deniz Akkaya’nın, kızının vesayet davasına bakan hakimi sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Hakkında 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası istenen Akkaya’nın yargılandığı dava, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme, Akkaya’nın duruşmada bulunmaması nedeniyle son savunmasını alamadı. Avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.