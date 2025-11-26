Eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İYİ Parti'ye katıldı
Nisan 2024’te sözcülük görevinden ayrıldıktan kısa süre sonra Memleket Partisi’nden istifa eden İpek Özkal Sayan, bugün İYİ Parti’ye katıldı. Yeni üye olarak İYİ Parti’ye katılan Sayan’a rozetini, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu taktı.
İpek Özkal kimdir?
Ankara'da doğan İpek Özkal Sayan, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.
'Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları' adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.
Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı doktora programını 'Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi' teziyle bitirdi.
Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde profesör kadrosunda görev yapıyor.