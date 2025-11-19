Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tahliye edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, konutunu terketmeme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle sulh ceza mahkemesi kararıyla tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) “ihaleye fesat, dolandırıcılık ve zimmet” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

Süreç TCMB’nin 2 Ekim 2024’teki iç denetiminde usulsüzlüklerin tespit edip suç duyurusunda bulunulmasıyla başlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, 2023’te gerçekleştirilen “Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi” ile “TROY için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi”nde tespit edilen usulsüzlük iddialarının yanı sıra; Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti.’nden ihalesiz hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ve eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin mevzuata aykırılık iddialarının da soruşturulduğunu belirtmişti.

Tutuklulardan Baran Aytaş, Emrah Şener'in baskısıyla hareket ettiğini söylemişti, Şener ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.