Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) için düzenlenen ihalede fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiaları nedeniyle operasyon yapıldı. Usulsüzlüklerin, Merkez Bankası’nın kendi iç denetimi sonucu ortaya çıktığı bildirildi.

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener dahil sekiz kişi tutuklandı

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı tespit edildi. Soruşturmanın, TCMB’nin 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği iç denetim sonrası yapılan suç duyurusuyla başladığı kaydedildi. Başlatılan soruşturma kapsamında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç dahil sekiz kişi tutuklandı.

İki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler tespit edildi

Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, BKM tarafından yürütülen iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Rapora göre; “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” ihalelerinde maliyet komisyonu oluşturulmadı, teslimat yapılmadan ödeme gerçekleştirildi, bazı firmaların ihaleye teklif vermesi engellendi.

Her iki ihalenin de, yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen Enarge adlı firmaya verildiği; ikinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alındığı ve toplam 66 milyon 224 bin TL’lik işin Enarge’ye bırakıldığı belirtildi. Raporda, “Emrah Şener, iki ihaleyi Enarge’nin almasını sağlayarak, hem ihaleye hem edimin ifasına fesat karıştırdı” ifadelerine yer verildi.

İhalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödeme yapıldı

Bilirkişi raporunda, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödeme yapıldığı, fiyat teklifi alınmadan sözleşme imzalandığı, iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ve üç tedarikçiden teklif alınması kuralına uyulmadığı ifade edildi.

Ayrıca, Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur’daki paravan bir şirkete ise 693 bin 236 Euro aktarıldığı tespit edildi.

Raporda, projelerde yer alan Doç. Dr. Ali Coşkun ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci’nin de sorumluluğuna işaret edilmesine rağmen, bu iki ismin soruşturma dosyasına dahil edilmediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında yöneltilen diğer suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

Be Bold adlı şirketten ajans hizmeti için doğrudan alım yapıldığı, başka firmalardan teklif alınmadığı, 1 milyon 857 bin 900 TL’lik ödemenin zimmet kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartlarının Emrah Şener’e bırakıldığı tespit edildi.

Eski Genel Müdür Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının Şener tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Emrah Şener'in ifadesi şu şekilde;

“TCMB’de başkan yardımcısıydım. BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek bir para transferi var. O da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğum sürede bir arkadaşımın yaptığı 200 bin TL’lik transfer. BKM’de personel belirleme yetkim yoktur.”