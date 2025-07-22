Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında suç duyurusu yapıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ve iş insanı Cem Atilla Saygın’ın iddiasına göre Çetinkaya, 2020-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen eski görev unvanını kullanarak Saygın'ın sahibi olduğu şirketle ilgisi olmamasına karşın yurtdışı merkezli yedi bankayla yapılan anlaşmalarda gözlemci ve finansal danışman olarak kendisini konumlandırdı.

Söz konusu atamadan sonra Çetinkaya'nın eski ünvanını kullanarak Saygın’a yakınlaştığı, Saygın’ın şahsının ve şirketinin varlıklarını yüksek kâr vaadi ile yurtdışı merkezli fonlar üzerinden sistemli bir şekilde yatırım yapmaya yönlendirdiği iddia edildi. Saygın'ın bu yönlendirmelerle birlikte “emanet” ve “borç” başlığı altında Çetinkaya’nın bireysel hesaplarına 1 milyon 171 bin 500 dolar ve 1 milyon 850 bin lira gönderdiği öne sürüldü.

‘Hisseleri üzerine aldı’

İddialara göre Çetinkaya, 2023-2025 yılları arasında “güven kazanmak adına”, Saygın’ın hesabına “kâr kazancı” adı altında 293 bin dolar gönderdi, daha sonra ise “fonun Türk lirasına döndüğünü” söyleyerek 12 milyon 322 bin lira daha aktardı.

Saygın, Çetinkaya’nın dolandırıcılık suçunun nitelikli halinden yargılanmasını istedi. Aktif olarak bir portföy şirketinde yüzde 5’lik hisse sahibi olan Çetinkaya'nın “sağladığı güven ile” Atilla S.’nin şahsına ait 67 milyon 609 bin 820 lira değerindeki 227 bin 908 adet hisse senedini, “artık işler senin üzerinden yürümüyor” diyerek kendi üzerine aldığı iddia edildi. Atilla S.’nin iddialarına göre Çetinkaya, yüzde 5’lik hissesini söz konusu olaydan 3 ay sonra aldı. Bir diğer iddiaya göre ise Çetinkaya, üzerine aldığı hisseler sonucunda Saygın’ı bir AVM’ye ortak edeceğini söyledi. Saygın’dan yeniden nakit para talep eden Çetinkaya'nın mağdur olan kişiye herhangi bir tapu, hisse veya sözleşme sunmadığı öne sürüldü. Olaylar sonrasında Saygın’ın şirketinin iflasa sürüklendiği ve borç batağına battıği ileri sürüldü.

Saygın'ın 2025 yılının mayıs ayında dolandırıldığı iddiasıyla Çetinkaya’yı aramaya başladığı ileri sürüldü. İddialara göre Saygın, Çetinkaya’dan “MİT’ten derin bağlantılarım var eski isimlerle çalışıyorum, elçilik aldım, devlet içerisindeyim, üstüme gelirsen başına kötü şeyler gelir” yanıtlarını aldı. Saygın'ın iddiasına göre kendisi bu olayların ardından psikolojik bir çöküş dönemine girdi ve intihar girişiminde bulundu. Saygın, Çetinkaya’nın “kişiyi intihara yönlendirme” suçundan da yargılanmasını istedi.

Çetinkaya’nın kamu içerisindeki bağlantılarını şahsına baskı aracı olarak kullandığını iddia ederek şikayetçi olan Saygın, olayın ortaya çıkmasının ardından şirketi hakkında vergi incelemeleri başlatıldığını, bankacılık işlemlerinin aksadığını ve yargı süreçlerinde olağandışı yavaşlamalar yaşandığını savundu.

Çetinkaya’nın halen Merkez Bankası Başkanı gibi davranarak insanları yönlendirdiğini ileri süren iş insanı, yurtdışı fonlar, açıklamasız para hareketleri ve görevdeyken eriştiği devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin kime aktarıldığının belirsizliğini koruduğunu öne sürerek casusluk şüphesiyle de soruşturma yürütülmesini istedi.

9 suçtan yargılama istemi

Çetinkaya’nın kamu gücünü kullanarak kendisini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığını ve şirketini batırdığını öne süren Saygın, savcılıktan kamu davası açılmasını, şüphelinin tutuklanmasını ve tüm malvarlığına el konulmasını talep etti.

Saygın, Murat Çetinkaya’nın “nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hakkın kullanımasını engelleme, kişiyi intihara yönlendirme, resmi ünvanın sahte amaçla kullanılması, suç amacıyla kurulu yapıya iştirak, devlet sırlarını temin, açıklama, casusluk, nüfuz ticareti” suçlarından yargılanmasını istedi.

Soruşturma başlatıldı iddiası

Konuya ilişkin soruşturmaların başladığı da ileri sürüldü.

İddialarla ilgili Çetinkaya açıklama yapmadı.