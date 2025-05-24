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Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
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Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu ve eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Saracoğlu, 1987 - 1993 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı. 

Rüşdü Saracoğlu kimdir?

Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

IMF'de ekonomist olarak görev aldı, Merkez Bankası Başkanlığı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı, XX. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Nurdan Saracoğlu ile evli olan Rüşdü Saracoğlu, Aslı Saracoğlu'nun babasıdır.

Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur.

Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak görev yaptı, 31 Aralık 2007 tarihinde emekli oldu. Koç Holding'den sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.

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