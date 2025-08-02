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Eski Milletvekili Suat Binici hayatını kaybetti

23. Dönem Samsun Milletvekili Suat Binici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Eski Milletvekili Suat Binici hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Samsun’daki önemli isimlerinden biri olarak bilinen Suat Binici’nin vefatı, hem siyasi çevrelerde hem de memleketi Samsun’da derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar aktif siyasette görev alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Binici’nin vefat haberi başta CHP Samsun teşkilatı olmak üzere, parti tabanında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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