Eski milletvekili ve TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren son yolculuğuna uğurlandı

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Bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da 30 Temmuz'da hayatını kaybeden CHP 22'nci ve 23'üncü dönem Tokat Milletvekili ve DİMES Meyve Suları Grubu’nun kurucusu Orhan Ziya Diren'in cenazesi, bu sabah memleketi Tokat'a getirildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren için Ali Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Orhan Ziya Diren'in cenazesi, Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Diren ailesi ve yakınlarının yanı sıra, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diren'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınıp tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi ve musallaya konuldu.

Cenaze, ikindi namazını takiben İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Diren'in ailesi, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.