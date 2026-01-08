Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak hayatını kaybetti

Olay, saat 15.50 sıralarında Hasan Çavuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına çıkan Sabri Kılıç’ın makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı. Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Sabri Kılıç’ın eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu olduğu ve yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı bilgisi edinildi.