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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun bugün yapılacak feth-i kabir işlemi iptal edildi, mezarının 12 Eylül'de açılması bekleniyor

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının yarın açılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun bugün yapılacak feth-i kabir işlemi iptal edildi, mezarının 12 Eylül'de açılması bekleniyor
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Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılacak.

Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.