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Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün CHP'den istifa etti

Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 'mutlak butlan' yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün CHP'den istifa etti
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Muğla'da 25 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Osman Gürün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP yönetiminden ayrıldığını duyurarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski CHP'li Gürün, YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı

Gürün “Benim için çatısı altında bu kadar süre hizmet verdiğim bir partiden ayrılmak, manevi olarak çok zor ama duygusal değil, mantık olarak yapmamız gereken bu diye düşündüm. İlk mesai günü olan pazartesi günü partimden maalesef ayrılmak durumunda kaldım” dedi.

Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti’ye katılacağını belirten Gürün, “YENİ Parti’de de onların organizasyon şeması ortaya çıktıktan sonra çarşamba veya en geç cuma günü kaydımı yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

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