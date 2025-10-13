  1. Ekonomim
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi, gözaltı süresinin ardından ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "Rüşvet alma-verme" ve "Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlamalarıyla ilgili olarak harekete geçildi. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim’de Bursa merkezli olmak üzere üç ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

8 şirket adresi ve 12 araca yönelik arama yapıldı

Soruşturma kapsamında, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem’in de yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Tespitlere göre, 2 şüpheli ise yurt dışında bulunuyor. Operasyonda 24 farklı ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araca yönelik arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Turgay Erdem’in de bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

