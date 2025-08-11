  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Takip Et

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Takip Et

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Hikmet Çetin ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Resim : 1

Şıvgın'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, serbest avukatlık ve ticaretle uğraştı.

17,18 ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren Şıvgın, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajıGündem
Putin, geçmişte ABD’ye satılan Alaska’yı ziyaret eden ilk Rus lider olacakPutin, geçmişte ABD’ye satılan Alaska’yı ziyaret eden ilk Rus lider olacakDünya
Gündem
Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması
Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor
Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor
Adalet Bakanı duyurdu: Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü