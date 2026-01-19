Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sarıyer’in eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kazova Tekstil bağlantılı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Mart 2025’te gözaltına alındı. Soruşturmada, bazı belediyeler üzerinden DHKP/C’ye mali destek sağlandığı iddiası yer aldı.
Genç, emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Mart 2025’te İstanbul nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, “terör örgütünü finanse etmek” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.