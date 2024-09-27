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Eski Sayıştay Başdenetçisi gözaltına alındı

FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi F.K., Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan F.K.'nin işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi
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Eski Sayıştay Başdenetçisi gözaltına alındı
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Edirne'de, 'FETÖ' şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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