Eski SGK İl Müdürü ve 2 müfettişe yönelik 'rüşvet' operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen eski SGK İl Müdürü S.E. ve 2 müfettişin tutuklandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer alıyor

Antalya Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin eski SGK İl Müdürü S.E. ve müfettişler M.A.B. ve E.Ö'nün gözaltına alındığı anlar yer alıyor.

Poşet içerisinde eurolar bulundu

Görüntülerde, şüphelilere ait bir poşet içerisinde euroların bulunması dikkati çekiyor.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen müfettişler E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürmüştü.

Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini öne sürerek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi olmuştu.

Düzenlenen operasyonla 90 bin avro ile suçüstü yakalanan zanlılar S.E, E.Ö, M.A.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.