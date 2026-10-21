Eski SPK Başkanı Gönül’den hakkındaki iddialara yanıt: Hukuki yollara başvuracağım

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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hakkında son günlerde basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Kamuoyuna duyuru” başlığıyla yayımladığı açıklamada Gönül, söz konusu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu belirterek itibarını hedef alan ağır ithamlarla karşı karşıya olduğunu savundu.

İddialara konu olan şirketin de kamuoyuna yaptığı açıklamada böyle bir olayın yaşanmadığını bildirdiğini ve iddialara dayanak gösterilen paylaşımın geri çekildiğini belirten Gönül, buna rağmen aynı iddiaların yeniden gündeme taşınmasını kabul edemeyeceğini ifade etti.

“Ailem ve meslek hayatım da hedef alınıyor”

Açıklamasında, iddiaların yalnızca kendisini değil ailesini ve yıllar boyunca sürdürdüğü meslek hayatını da hedef aldığını belirten Gönül, hiç kimsenin asılsız iddialar üzerinden bir kişinin onurunu, saygınlığını ve itibarını zedeleme hakkı olmadığını kaydetti.

Basın özgürlüğünün kişilerin somut bir dayanak olmaksızın suçlu ilan edilmesine ve gerçek dışı iddiaların tekrar tekrar yayımlanmasına gerekçe gösterilemeyeceğini savunan Gönül, bu tür yayınların kamuoyu nezdinde itibarını zedelediğini belirtti.

“Sessizliğimin iddiaların kabulü olarak değerlendirilmesine izin vermem”

Bugüne kadar hukuka, devlet kurumlarına ve adaletin üstünlüğüne duyduğu saygı çerçevesinde hareket ettiğini belirten Gönül, sessizliğinin iddiaları kabul ettiği şeklinde yorumlanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Gönül, açıklamasında, hakkında oluşturulan gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya kişilik haklarını ihlal eden haber ve içeriklerle ilgili yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacağını bildirdi.

https://t.co/KBwL0e1yex — Ömer GÖNÜL (@omergonul) October 21, 2026

Gönül hakkında soruşturma izni verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin istemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim'de yapılan ön incelemenin ardından Gönül hakkında soruşturma izni vermişti.