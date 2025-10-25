  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
Takip Et

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü

23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi 97 yaşındaki Abdullah Şahin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
Takip Et

Uzun süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde yaşamını yitirdi.
Şahin’in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Gündem
Roketsan'dan bir başarılı test daha
Roketsan'dan bir başarılı test daha
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi
İYİ Partili ilçe başkanının oğlu restoranda yemek yerken öldürüldü
İYİ Partili ilçe başkanının oğlu restoranda yemek yerken öldürüldü
CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu
CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu
DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz
DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz
İmamoğlu: Son kez uyarıyorum, kendinize gelin!
İmamoğlu: Son kez uyarıyorum, kendinize gelin!