Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi 97 yaşındaki Abdullah Şahin hayatını kaybetti.
İHA
Uzun süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde yaşamını yitirdi.
Şahin’in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
