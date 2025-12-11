Eski TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir, anayasada bir imkan var

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Terör örgütü PKK'nın uzun süre önce fiilen bittiğini belirten Şentop, "Sadece terör örgütünün varlığının sona ermesi yeterli değil, terörün sona ermesini istiyoruz. Terör örgütlerinin Türkiye için bir tehdit oluşturmaktan çıkmasını istiyoruz. Bu bakımdan Türkiye'de bitmesi ama hemen sınır ötesinde risk oluşturmaya devam etmesi müsaade edilecek bir şey değil" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'lıların affına yönelik bir soruya Şentop, "Bu teknik bir mesele. Bütün bir tabloyu görüp kaç kişi var, bunların işlediği suçlar nasıl nitelendirilir buna bakılması lazım. İndirimin ötesinde bir daha benzer suçları işlememek adına bir süre tanıyarak, örneğin beş yıl içinde suçları işlememe durumunda bir cezasızlık hali olabilir" yanıtını verdi.

Mustafa Şentop, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü SDG/PKK unsurlarına ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin talebi Suriye'de öncelikle üniter bir yapının olması, farklı kesimlerin oradaki yapı içerisinde yer almasıdır. İkincisi, bölgede PKK'nın farklı isimler aldığı yapılanmaların yabancı unsurlardan arındırılmasıdır" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefinde herkes mutabık"

Şentop, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili soruya "Mesele sadece devletin kurumları ve güvenlik güçleri ile bir terör örgütü arasında değildir. Bu konunun sürdürülebilir ve tam manasıyla çözülebilmesi için toplumun diğer kesimleri tarafından da kabul edilmesi lazım. Sahada bazı tedirginliklerin olduğunu görüyoruz. Daha önce yaşanmış bazı tecrübeler var. Ama "Terörsüz Türkiye" hedefinde herkes mutabık" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olabilmesi için anayasada bir imkan var. Yani 'bu yol kapalıdır' denemez. Anayasada buna imkan veren bir düzenleme var.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği takdirde, Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir. Dolayısıyla anayasayı değiştirme, iki dönem kuralını kaldırma gibi bir şeye ihtiyaç yok.

Anayasada iki dönem kuralı kaldırılabilir mi, bu tartışılabilir."