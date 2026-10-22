Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda ‘futbolda şike soruşturması’ şeklinde bilinen spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan’ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Öte yandan aynı soruşturmada yer alan Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kabul edilen iddianame kapsamında Arıboğan’ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.