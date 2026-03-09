Eski TFF Başkanı Mustafa Kemal Ulusu'dan Özgür Özel'e eleştiri: Vaatler içinde neden sporun adı sanı yok?

Eski TFF Başkanı Mustafa Kemal Ulusu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. CHP'nin vaatleri arasında spora yer ayrılmadığını savunarak tepki gösteren Ulusu, Sözcü yazarı Rahmi Turan'a şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel CHP’nin plan ve projelerini açıkladı. CHP’ye hayırlı olsun ama benim şikâyetim var. Eski üst düzey bir spor ve futbol adamı olarak soruyorum:

- Vaatler içinde neden sporun adı-sanı yok?

- Neden gençlik ve spor konusunda görevli başkan yardımcınız, sporla ilgisi olmayan bir hanımefendi?

- Ben dahil, hiçkimse onun sporla ne ilgisi olduğunu bilmiyor, onu tanımıyor.

- Türkiye’de sporun birçok sorunu varken, o sorunları çözeceği açıklanan kişinin inandırıcı olması için, gerçek bir spor adamı olması gerekirdi.

- Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmemiş miydi?

- Sayın Özel’in ülkemiz adına yaptığı mitingleri ve tüm çalışmaları güzel buluyor ve kutluyorum ama gençlik ve spora bu ilgisizliği neden diye sormadan edemiyorum!”