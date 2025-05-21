Eski THK Rektörü Ünsal Ban Fethiye’de gözaltına alındı

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

Operasyonun hemen öncesinde Ban’a bilgi sızdırıldığı iddiası

Ban’ın soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüleceği öğrenildi. Ban’ın, temeli üç yıl öncesine dayanan ve geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapılacağı yönünde bazı duyumlar aldığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Operasyonun hemen öncesinde Ban’a bilgi sızdırıldığı iddiası da ortaya atıldı.

Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti’nin Ankara’yı bilgilendirdiği, Fethiye’de yakalanan Ban’ın Ankara’daki evinde bulunamadığı ifade edildi.

7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırıldı.

3 ilde operasyonlar devam ediyor

Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında da gözaltı kararı

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre, temeli üç yıl öncesine dayanan soruşturma kapsamında, daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya göre, Matriks isimli yazılım şirketinin hisselerinde 9 Mart 2022 - 7 Eylül 2022 döneminde olağandışı hareketlilik gözlendi. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcının zarara uğratıldığı tespit edildi.

Borsadaki manipülatif hareketlerin arkasında Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim adlı şirketin olduğu tespitleri yapıldı, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 24 Temmuz 2024'te aralarında Ban’ın da olduğu 7 kişi ve bir şirketin 2 yıl boyunca borsada işlem yapmasını yasakladı. SPK ayrıca, 7 kişi hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Dün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.

Eray Aktay'ın yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı olan Ban’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Fethiye’de gözaltına alındığı ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Ban’ın abisi Ünal Ban şoförü Ahmet Karakaş hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.