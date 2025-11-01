Eski tip ehliyet yenileme ücreti 2025! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? sorusu araştırılıyor. Ehliyetini yenilemeyi ihmal eden milyonlarca kişi şimdi kara kara yenileme ücretini ve sürenin uzatılıp uzatılmadığını öğrenmeye çalışıyor.

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025!

Eski tip ehliyetler 1 Kasım 2025’ten önce 15 lira ödenerek yenilenebiliyorken yeni dönemde B sınıfı ehliyet için bu rakam 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

HAYIR. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin süre yeniden uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli kimlik kartlarıyla uyumlu hale getirilmesi için tanınan süre, 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu tarih, eski ehliyet sahipleri için yenileme işlemini tamamlamak üzere tanınan son mühlet olarak kaydedildi.