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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen başvuru süresi mesai bitimiyle sona erdi

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi mesai bitimiyle sona erdi.

Haber Merkezi
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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen başvuru süresi mesai bitimiyle sona erdi
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Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, personel işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yaptı.

Yarından itibaren 7 bin 438 lira olacak

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilendi. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

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