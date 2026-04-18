Eski Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı



Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı.

Altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında "delil karartma" iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'sinin tutuklanmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanması ile tutuklu sayısı 10'a yükseldi.