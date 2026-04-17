Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı talimat evrakına göre, eski Vali Tuncay Sonel'e yönelik suçlama Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 281/1 maddesinde düzenlenen "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" olarak kayıtlara geçti. Kararda, söz konusu suçun toplu olarak işlendiği değerlendirmesine yer verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tamamlanabilmesi ve delillerin korunması amacıyla şüphelinin yakalama anından itibaren 24 saat süreyle gözaltında tutulmasına karar verdi. Sonel’in işlemlerinin Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Başhekim de gözaltına alındı

Sorutşurma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.