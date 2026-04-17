Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Altı yıl sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli 14 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada 16 Nisan'da Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmiş, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.
Ertok’un, Doku’nun SIM kartına müdahale eden kişi olarak ifade edildiği ve ifadesinde dönemin valisini ve koruma müdürünü işaret etmişti.