Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Bugün sabah saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği 21 sayfalık ifadenin ardından; delil karartma, resmi belgeyi yok etme ve bilişim sistemlerine usulsüz müdahale suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sonel, işlemlerinin ardından tutuklandı.