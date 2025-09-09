Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin’in resmi araçla gece turu tepki çekti: Bakanlık açıklama yaptı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bindiği araçta Ticaret Bakanlığı'na ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında açıklama yaptı.

Uysan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır".