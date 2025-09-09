Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin’in resmi araçla gece turu tepki çekti: Bakanlık açıklama yaptı
2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, önceki gece Bebek’teki bir otelden çıkarken görüntülendi. Çıkışta, erkek arkadaşı Burak Ateş’in özel olarak tahsis ettiği araçla mekandan ayrılan Şahin’in kullandığı aracın camında ‘resmi hizmete mahsustur’ yazısı dikkat çekti. Tepki çeken görüntünün ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bindiği araçta Ticaret Bakanlığı'na ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında açıklama yaptı.
Uysan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır".