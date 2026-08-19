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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizolgun’un fethi kabir işlemi tamamlandı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen feth-i kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Merkezi
DHA
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizolgun’un fethi kabir işlemi tamamlandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Feth-i kabir işlemi tamamlandı

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Saat 08.45 sıralarında savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından feth-i kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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