  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski vekil intihara kalkıştı: Durumu ciddi
Takip Et

Eski vekil intihara kalkıştı: Durumu ciddi

TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski vekil intihara kalkıştı: Durumu ciddi
Takip Et

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden eski milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Gündem
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Dubai çikolatası için resmi denetim kararı alındı
Dubai çikolatası için resmi denetim kararı alındı
Milletlerarası imzalanan 6 anlaşma Resmi Gazete'de
Milletlerarası imzalanan 6 anlaşma Resmi Gazete'de
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: SGK yurt dışından ilaç temin edecek
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: SGK yurt dışından ilaç temin edecek
İşte en düşük emekli maaşı için belirlenen üç rakam!
İşte en düşük emekli maaşı için belirlenen üç rakam!
56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı!
56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı!