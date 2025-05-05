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Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve 14 sanık için “darbeye yardım” suçundan ceza talebi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu 14 sanığın “darbeye yardım” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi
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Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve 14 sanık için “darbeye yardım” suçundan ceza talebi
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28 Şubat sürecine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın daha önceki bozma kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, dönemin önemli isimlerinin yer aldığı 14 sanığın, 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen ve “postmodern darbe” olarak nitelendirilen sürece destek verdikleri gerekçesiyle “darbeye yardım” suçundan cezalandırılmaları istendi. 

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