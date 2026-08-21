Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti: YENİ Parti'ye katılıyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ünlüce'nin istifasına ya da diğer parti (YENİ Parti) geçmesine ilişkin emare yok" demişti.

Ünlüce, YENİ Parti'ye katıldığını şu açıklamayla duyurdu:

"Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.'

Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak.

Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."