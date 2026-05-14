Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında belediyenin özellikle Sosyal İşler Müdürlüğü biriminde incelemeler sürüyor. Polis ekiplerinin belediye binasında detaylı evrak ve dijital materyal incelemesi yaptığı belirtildi.

20’ye yakın kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edilirken, operasyonun mali işlemler ve belediye ihalelerine yönelik iddialar kapsamında yürütüldüğü öne sürüldü.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken, operasyonun detaylarının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Belediye binasında inceleme

KOM ekiplerinin belediye içerisindeki arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Operasyon nedeniyle belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği operasyonla ilgili savcılık tarafından gün içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.