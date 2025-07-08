Eskişehir Valiliği'nden kene uyarısı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde kene görülme sıklığı arttı. Keneyle mücadele için doğal avcıları olan keklikler geçtiğimiz günlerde doğaya salınırken, Eskişehir Valiliği konuyla ilgili uyarı içerikli bir paylaşım yaptı.

Valilik sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keneyi hafife almayın! Tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudunuzu öretecek giysiler giyin ve paçanızı çorabınızın içine sokun. Kene vücudunuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tedbiri elden bırakmayın" ifadeleri yer aldı.