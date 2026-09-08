Eskişehir’de 3 yaşındaki Elif’in öldüğü kazada aile karara itiraz etmişti: Ev hapsi verilen sürücü tutuklandı

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Eskişehir'de, annesiyle yolun karşısına geçen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli’ye otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında ev hapsi kararı verilen Fatoş Akıl Bilgesoy, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, 3 Eylül'de, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi.

Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli’ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı anlar yer aldı.

Ev hapsi kararına itiraz edildi

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy’a 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan ‘Konutu terk etmeme’ adli kontrol kararı verildi.

Savcılık ve Avli ailesi ev hapsi kararına itiraz etti. İtirazda, kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi.

Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığın itirazını kabul etti.

Otomobil sürücüsü Bilgesoy hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılırken, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Tekrar ifadesi alınan Bilgesoy, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.