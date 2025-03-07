Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan "oyun tutkunu" saldırganın yargılanmasına başlandı

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda Küçükyetim duruşmaya takım elbiseyle katıldı.

Avukatlar ile müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş da salonda hazır bulundu.

Duruşmada olayın tanığı olan üç kişinin kimlik tespiti yapıldı.

Sanık avukatının, duruşmada Küçükyetim ile yazışmaları olan 18 yaşından küçük çocuğun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenecek olmasından dolayı istediği kapalı duruşma talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

Taraflar dışındaki tüm katılımcıların salondan çıkarılmasının ardından yargılanmaya başlandı.

İstenen cezalar

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda Küçükyetim'in beş müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ne oldu?

Olay, 12 Ağutos 2024'te Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda bulunan Tepebaşı Camii’ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Arda Küçükyetim’in kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği vardı.

Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Tepebaşı’nda önüne gelene bıçak ve baltayla saldırarak beş kişiyi yaraladı.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda Küçükyetim polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.