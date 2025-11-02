  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eskişehir’de Cadılar Bayramı kutlamasında bira kasalarıyla haç yapan kişiler gözaltına alındı
Takip Et

Eskişehir’de Cadılar Bayramı kutlamasında bira kasalarıyla haç yapan kişiler gözaltına alındı

Eskişehir Valiliği, "Cadılar Bayramı" kutlamalarında bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokaklarda gezen üç kişinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehir’de Cadılar Bayramı kutlamasında bira kasalarıyla haç yapan kişiler gözaltına alındı
Takip Et

Eskişehir’de üç kişi, 30 Ekim Perşembe gece saat 23:00 sıralarında "Cadılar Bayramı" etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Eskişehir’de Cadılar Bayramı kutlamasında bira kasalarıyla haç yapan kişiler gözaltına alındı - Resim : 1

Gazeteci Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı (Video)Gazeteci Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı (Video)Gündem
Gündem
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 şüpheli Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 şüpheli Türkiye’ye getirildi
Gazeteci Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı (Video)
Gazeteci Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı (Video)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'a gidiyor
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
CHP'li Emir: Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz
CHP'li Emir: Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz
Çocuğuna 'İstemiyorum seni defol' diyen annenin görüntülerine inceleme: Türkiye'de değiller
Çocuğuna 'İstemiyorum seni defol' diyen annenin görüntülerine inceleme: Türkiye'de değiller