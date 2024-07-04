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Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Eskişehir'de etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kent yaşamını olumsuz etkilerken, o anlarda dışarıda bulunan vatandaşlar zarar görmemek için kendilerini ve eşyalarını korumaya çalıştı.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de akşam saatlerinde doğru dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran ceviz büyüklüğünde dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı

Dışarıdaki vatandaşlar dolunun büyüklüğü nedeniyle zarar görmemek için kafalarını şemsiyenin yanı sıra tepsi gibi sert eşyalarla korumaya çalışırken, ıslanmak istemeyenler kapalı mekanların altına sığındı. Meteorolojik verilere göre, kentin pek çok noktasında görülen kısa süreli dolu yağışının saat 18.00'a kadar süreceği tahmin ediliyor.

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