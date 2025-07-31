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Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan yedi şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yaptıkları iddia edilen yedi şüpheli gözaltına alındı. Mağdurları 10 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan yedi şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen yedi şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör vasıtasıyla bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıkan bu kişilerin, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

10 milyon lira zarara uğrattılar

Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen yedi şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmada ayrıca iki şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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