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Eskişehir'de dün çıkan orman yangını sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de dün çıkan orman yangını sürüyor
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İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

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