  3. Eskişehir'de gece tramvay seferlerine üç günlük ara verilecek
Eskişehir'de gece tramvay seferlerine üç günlük ara verilecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM, şehir içi raylı sistem hatlarında gece seferlerine üç günlük geçici ara vereceğini duyurdu. Otogar-SSK ve OGÜ-SSK hatlarında, 2 Eylül Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece başlamak üzere üç gün boyunca gece seferleri yapılmayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM’dan yapılan açıklamaya göre, Otogar–SSK ve OGÜ–SSK hatlarında gece tramvay seferleri, 2 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla üç gün süreyle yapılmayacak.

Eskişehir’de tramvay ulaşımını sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM, 2 Eylül 2025 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece itibarıyla Otogar–SSK ve OGÜ–SSK hatlarında gece tramvay seferlerinin üç gün süreyle durdurulacağını duyurdu.

Gece seferleri, 5 Eylül 2025 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceden itibaren yeniden başlayarak normal düzeninde devam edecek.

EBB, vatandaşların bu tarihler arasında alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmalarını ve olası yoğunluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.

