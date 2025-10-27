Eskişehir'de iş yerinde patlama: İki kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan H.S. ve M.A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde büyük çaplı hasar oluşturan patlamanın nedeni araştırılıyor.

Bu arada, patlama anı olayın yaşandığı dükkanın karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde patlama ve yangın anı ile olayın ardından kendisini dışarıya atan 2 kişiye çevredekilerin müdahale etmesi yer alıyor.