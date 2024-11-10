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Eskişehir'de kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantinada

Eskişehir’de bir çiftlikte aniden gerçekleşen 15 tavuk ölümünün ardından yapılan incelemelerde, ‘Kuş gribi’ tespit edildi. Aynı ilçede bulunan 5 mahalle karantinaya alındı.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantinada
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Sivrihisar İlçesi’ne bağlı Sığırcık Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte geçtiğimiz günlerde 15 tavuk aniden telef oldu. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yaşanan telef olayıyla ilgili başlatılan incelemelerde, daha önce kuş gribi tespit edilen Konya’nın Çeltik İlçesi’nden bölgeye tavuk getirildiği belirlendi. Sivrihisar İlçesi’nde telef olan tavuklar üzerinde yapılan incelemelerde de kuş gribi tespit edildi.

5 mahalle karantinaya alındı

Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tedbir çalışmaları çerçevesinde, kuş gribinin rastlandığı Sığırcık Mahallesi’nin ve 10 kilometre çevresinde bulunan 4 mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan 5 mahalledeki tavuk, horoz, ördek gibi kanatlı hayvanların sahiplerine ödeme yapılarak itlaf işleminin yapılacağı; itlaf edilen hayvanların kireçlenerek gömüleceği öğrenildi.

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