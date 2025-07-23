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Eskişehir'de orman yangını faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 orman işçisinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de orman yangını faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisinin ve 5 arama kurtarma görevlisinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."

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